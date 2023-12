Os dirigentes da Cooperativa Vinícola Aurora, uma das maiores empresas de produção de uva do Brasil, asseguram que episódios de trabalhadores submetidos a condições análogas à escravidão (como o ocorrido no início de 2023) fazem parte do passado. Ao longo do ano, novos alojamentos foram construídos ou adaptados por 450 das 1,1 mil famílias de produtores cooperativados da empresa. Pelo menos outras nove providências foram tomadas para melhorar as condições dos safristas que colhem uva no verão. Entre elas, o aumento na mecanização do carregamento e descarregamento das frutas (que já atinge 78% dos associados) e a implementação de regras rígidas para boas práticas, relações com os colaboradores e cuidados ambientais.