A magia do Natal roubou a cena no final da tarde desta terça-feira (12) no centro de Caxias do Sul. Crianças animadas, segurando balões vermelhos e vestindo toucas de Papai Noel mudaram a paisagem da Rua Alfredo Chaves, entre Rua Sinimbu e Avenida Júlio de Castilhos - que costuma ser dominada por veículos em um fluxo intenso. Os pequenos e as famílias esperavam a chegada do Bom Velhinho na segunda edição do Natal Encantado CDL Caxias, promovido pela entidade caxiense.