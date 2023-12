Gramado deve ganhar uma atração turística bíblica. Existe um projeto para que uma réplica do Templo de Salomão seja construída no município da Serra. O anúncio é da Igreja Universal, que possui prédio com as mesmas características em São Paulo (SP), e foi feito a partir do Portal Universal, que pertence à instituição. Assim, o empreendimento nas Hortênsias seria o segundo do tipo no país. A igreja ainda não informa prazo para a obra. O local escolhido para o imóvel é a Avenida Borges de Medeiros, em frente ao Lago Joaquina Rita Bier. Ainda é necessária aprovação da prefeitura.