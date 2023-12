Mais uma área do bairro Três Pinheiros foi liberada nesta sexta-feira (8). O trecho estava interditado por conta das chuvas do dia 17 de novembro e necessitava de obras emergenciais. Conforme anúncio da prefeitura, esses trabalhos de prevenção foram executados, o que permite que mais moradores possam retornar para casa. O local é próximo da Avenida Perimetral e era considerado uma área amarela no Plano de Ação elaborado por geólogos contratados pelo município (veja as diferenças abaixo).