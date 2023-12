O espírito natalino caxiense vai ser marcado por mais uma celebração, o Natal em Família, promovido pela Universidade de Caxias do Sul (UCS), neste sábado (9), às 19h, no Centro Cívico do campus-sede. A nona edição contará com músicas, artes cênicas, show de fogos e a chegada do Papai Noel. Em caso de chuva, as apresentações programadas serão deslocadas para a parte coberta do Centro de Convivência.