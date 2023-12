A administração municipal de Caxias do Sul planeja contratar um financiamento de R$ 40 milhões para a recuperação de vias asfaltadas na cidade. A medida ainda está em trâmites internos e precisa ser aprovada pela Câmara de Vereadores antes de ser efetivamente concretizada. A expectativa do Executivo é encaminhar o projeto de lei para discussão assim que terminar o recesso do Legislativo, sem prazo para discussão.