Na mesma manhã em que foi divulgada pela polícia a morte de Janete dos Santos Faria, 52 anos, assassinada pelo companheiro em casa, em Garibaldi, o domingo (10) foi marcado pelo encontro de mulheres, homens e crianças para defender o fim da violência contra a mulher. Uma caminhada organizada pela sede caxiense do Núcleo Mulheres do Brasil foi realizada em Caxias do Sul passando por algumas das principais ruas e praças da cidade.