Gramado também recebe uma avaliação do Governo Federal sobre as áreas de risco do município. Nesta quarta-feira (22), dois servidores do Serviço Geológico do Brasil, empresa pública ligada ao Ministério de Minas e Energia, realizaram visita técnica aos bairros Três Pinheiros e Planalto, na Perimetral e na Ladeira das Azaleias, onde rachaduras no solo surgiram e existe o risco de queda de barreiras. O objetivo é a produção de um relatório com orientações para uma tomada de decisão da prefeitura.