Os turistas e moradores da Serra, através de uma visita guiada, terão pela primeira vez a possibilidade de desvendar os segredos e curiosidades que envolvem o histórico prédio do Pátio Eberle. As vagas são limitadas e as inscrições são gratuitas. As visitas ocorrem no próximo sábado, dia 25 de novembro, e posteriormente no dia 9 de dezembro, às 10h. A visita inédita faz parte das comemorações do 2° Natal de Afetos, que este ano será conduzido pelo jornalista Rodrigo Lopes, responsável pela curadoria do caminho.