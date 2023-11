A prefeitura de Caxias do Sul sancionou, nesta terça-feira (7), a lei que permite a concessão da instalação e manutenção das placas de identificação de ruas do município. A previsão, segundo a Secretaria Municipal de Parcerias, é que a publicação do edital para selecionar as empresas interessadas ocorra em janeiro de 2024. A lei foi aprovada, por unanimidade, no dia 20 de outubro pela Câmara de Vereadores.