Depois de ser remarcado por duas vezes, o júri de Jonathan Elecir Gonçalves Guedes, acusado de matar a tiros Iran Elias Stumpf, 19 anos, e a mãe dele, Carina Stumpf, 41, deve ocorrer nesta quarta-feira (29). O crime foi registrado na manhã do dia 7 de novembro de 2021, um domingo, entre as ruas Arlindo Sales e Tupi, no loteamento Monte Carmelo. O julgamento de Guedes já foi transferido duas vezes, uma em setembro deste ano porque um dos jurados conhecia uma das testemunhas, e outra em outubro, devido a problemas de saúde de um dos integrantes do júri.