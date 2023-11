Munida de ervas, do povo da mata e com os pés no chão. Desde que nasceu, Cledi Alves da Silva Garces, 74 anos, vive a umbanda. Com mais exatidão, desde 28 de setembro de 1949, às 23h, quando Cledi nasceu das mãos de seu irmão mais velho, que estava incorporado com um preto velho, Pai Dominguinho.