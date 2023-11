Morreu, na noite desta terça-feira (28), o idoso que estava internado após ficar ferido em um incêndio na residência em que morava, no bairro Bela Vista, em Caxias do Sul. João Francisco da Silva, 76 anos, estava internado desde sexta-feira (24), dia do sinistro. De acordo com a Polícia Civil, a morte foi informada às 18h13min. Ele estava internado no Hospital Pompéia. Não há informação sobre cerimônia de despedida.