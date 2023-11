Cerca de 10 moradores do Loteamento Mariani bloquearam a Rua Ângelo Scola, próximo à esquina da Rua Divo Soares da Rosa, no final da tarde desta quarta-feira (22), em Caxias do Sul. O grupo estava protestando pela falta de recolhimento de lixo, de acordo com a Brigada Militar (BM). O trânsito foi interrompido com a queima de materiais infláveis.