O Mirage Circus, em parceria com a prefeitura de Caxias do Sul, abre nesta segunda-feira (27) a venda de ingressos solidários: com a doação de 1kg de alimento não perecível, os bilhetes poderão ser adquiridos no valor de meia entrada. As doações serão destinadas ao Banco de Alimentos, ligado à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Smapa), que atende famílias cadastradas em 111 entidades assistenciais da cidade.