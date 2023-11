Os Bombeiros de Caxias do Sul atendem, na manhã desta quarta-feira (8), a um incêndio na Rua Antônio Ivandir Hoffmann, no loteamento Tijucas. O fogo atingiu pelo menos quatro casas de madeira que ficavam no mesmo terreno. Não há informação sobre feridos, mas a equipe ainda procura por dois cachorros e um gato que moravam no local.