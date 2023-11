Um homem morreu após capotar um veículo Volkswagen Parati, por volta das 5h30min deste domingo (19), na RS-122, em Caxias do Sul. Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), a vítima perdeu o controle do carro, invadindo o canteiro central e virando o veículo na pista contrária. A identidade do homem não foi divulgada pela polícia.