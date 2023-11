Após 10 dias com bloqueios em função dos estragos causados pela chuva intensa que atingiu Gramado, entre a sexta-feira (17) e o sábado (18), estradas municipais tiveram liberação de fluxo nesta terça (28). As vias das linhas Tapera e 28 estão com trânsito em meia pista. Já a estrada da Linha Ávila Baixa foi totalmente liberada.