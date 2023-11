O risco de uma moradia desabar sobre outras três levou à retirada de uma família de casa na Rua dos Antúrios, na comunidade São Vicente, do bairro Jardelino Ramos, em Caxias do Sul. Outras residências correm risco, segundo a prefeitura, e por isso, a recomendação é que os moradores aceitem sair das moradias e recebam aluguel social. A casa que pode desabar é uma construção de material, de dois andares, que fica na Rua São Vicente 1. Na parte de baixo, as casas ficam na encosta de um barranco.