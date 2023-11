A partir desta quinta-feira (30), a árvore de Natal do Programa Apadrinhe estará no shopping Villagio Caxias à espera de interessados em presentear as 170 crianças e adolescentes acolhidos pelo projeto que é mantido pela Associação Jesus Senhor com parceria da Fundação de Assistência Social (FAS). A árvore segue no espaço até o dia 17 de dezembro e tem mais de 100 cartinhas com pedidos da criançada que está em abrigos e casas-lares de Caxias do Sul.