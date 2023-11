Com intuito de chamar a atenção contra todas as formas de violência, o Grupo Mulheres do Brasil prepara a 6ª Caminhada pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas. A mobilização ocorre em várias cidades do Brasil no dia 10 de dezembro e, em Caxias, vai ocorrer a partir das 9h. A saída será do largo da prefeitura. Os participantes são convidados a vestir uma peça de roupa na cor laranja.