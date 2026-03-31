O debate sobre a cidadania italiana não terminou

Fachada da Corte Constitucional Italiana, em Roma, onde seguem as discussões sobre cidadania por descendência. Shutterstock

A audiência realizada pela Corte Constitucional Italiana no dia 11 de março de 2026 causou grande repercussão entre os ítalo-descendentes ao redor do mundo. No entanto, é fundamental esclarecer o que realmente aconteceu: o debate sobre a cidadania italiana por descendência está longe de ter terminado. Isso começa por um ponto essencial que ainda está sendo ignorado por muitos.

Até o momento, a Corte Constitucional Italiana não publicou a decisão fundamentada do julgamento. O que existe é apenas um comunicado à imprensa, uma nota resumida que antecipa o resultado, mas não apresenta os fundamentos jurídicos que sustentam essa conclusão.

Essa diferença é determinante. Sem o inteiro teor da decisão, não é possível compreender quais foram os argumentos analisados, qual foi o raciocínio adotado pelos magistrados e, principalmente, qual é o alcance real do julgamento.

Não se sabe se a análise foi ampla ou restrita ao caso específico encaminhado pelo Tribunal de Turim. Também não é possível afirmar, neste momento, como esse posicionamento será aplicado nos demais processos. Em outras palavras, ainda não existe uma definição jurídica consolidada.

Nova audiência está prevista para junho

O próprio andamento do tema demonstra que a discussão está longe de se encerrar. A Corte Constitucional Italiana já tem prevista uma nova análise para o dia 9 de junho de 2026, a partir de um caso apresentado pelo Tribunal de Mantova.

Trata-se de uma nova oportunidade para que a Corte se manifeste sobre a legislação sob outro enfoque. Além disso, existem ainda duas ordinanze oriundas do Tribunal de Campobasso, cujas audiências ainda serão marcadas. Isso reforça que o debate sobre a constitucionalidade segue ativo e em evolução. O cenário, portanto, continua em construção.

Audiência pode redefinir o cenário

Antes mesmo dessa nova análise constitucional, haverá um momento extremamente relevante no dia 14 de abril de 2026. Na data, a Corte de Cassação Italiana, em sua formação mais importante, as Sezioni Unite, irá se pronunciar sobre temas centrais relacionados à cidadania italiana por descendência.

É importante compreender o papel dessa Corte. Diferentemente da Corte Constitucional, que analisa a validade das leis, a Corte de Cassação é responsável por definir como essas leis devem ser interpretadas e aplicadas pelos tribunais italianos.

Isso significa que suas decisões orientam diretamente o Judiciário e têm impacto imediato na condução dos processos.

A audiência de abril abordará questões sensíveis e pode influenciar de forma concreta o rumo das ações judiciais em andamento. Mesmo sem uma definição final no plano constitucional, a interpretação da Cassação pode trazer direcionamentos práticos relevantes para milhares de casos.

Debate pode avançar para a esfera europeia

O cenário também não se limita à Itália. Existe a possibilidade de que a matéria seja levada a instâncias internacionais, como a Corte Europeia de Direitos Humanos, o que ampliaria ainda mais a discussão. Nesse contexto, o tema passa a ser analisado também sob a ótica da proteção de direitos em nível europeu, o que pode gerar novos desdobramentos e interpretações.

Diante de todo esse cenário, um ponto precisa ser colocado com clareza. A legislação de fato sofreu alterações recentes, mas isso não significa que o tema esteja encerrado ou definitivamente consolidado. Pelo contrário, essas mudanças vêm sendo amplamente questionadas no campo jurídico, justamente por sua possível incompatibilidade com princípios já consolidados no ordenamento italiano.

A própria jurisprudência da Corte de Cassação Italiana, construída ao longo dos anos, sempre reconheceu a natureza originária da cidadania italiana por descendência, como um direito que não se cria, mas se declara. É exatamente com base nesse entendimento consolidado que hoje se sustenta a contestação das novas regras.

A audiência de março, portanto, não encerra o debate. Ela representa apenas mais um capítulo dentro de uma discussão maior, que segue ativa e que ainda deverá passar por novos julgamentos e definições nos próximos meses.

O debate continua aberto e em movimento. Ainda haverá a publicação da decisão fundamentada da Corte Constitucional, a audiência da Corte de Cassação em abril, uma nova análise constitucional em junho e outros processos relevantes em andamento, além da possibilidade de discussão em nível europeu.