Nova operadora de telefonia inicia atuação no RS e mira expansão no Sul do país

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Nova operadora estreia no Rio Grande do Sul. Vozz / Reprodução

Quedas de sinal, internet instável e planos pouco flexíveis estão entre as principais queixas dos usuários de telefonia móvel no Rio Grande do Sul.

Prometendo mudar essa realidade, a Vozz, nova operadora de telefonia, chega ao Estado para descomplicar a vida dos gaúchos com planos de internet e telefone acessíveis e com ampla cobertura.

Para a empresa, agilidade, transparência, proximidade e inovação são valores essenciais. A Vozz quer tornar a experiência do cliente mais humanizada e dinâmica:

— A principal diferença está na forma como enxergamos o cliente. Muitas operadoras cresceram focadas apenas em escala. Nós queremos crescer com foco em relacionamento, proximidade e experiência — afirma Mateus Andreazza, gerente administrativo da Vozz, sobre seu principal diferencial: o atendimento ao cliente.

Com o slogan "Livre, Ágil, Conectada.", a empresa de telefonia móvel busca unir tecnologia com atendimento próximo e humanizado. Ao compreender que a inovação deve facilitar a vida das pessoas e evitar complicações, coloca o cliente em primeiro lugar.

A seguir, confira a entrevista com Mateus Andreazza, gerente administrativo da operadora Vozz.

O que motivou o início da operação no Rio Grande do Sul?

O Rio Grande do Sul possui um mercado altamente conectado, com forte presença empresarial, elevado consumo de serviços digitais e grande relevância econômica no cenário nacional. Além disso, o Estado conta com um ecossistema maduro de telecomunicações e tecnologia, especialmente em regiões como a Serra Gaúcha e a Região Metropolitana.

O lançamento da Vozz no Estado faz parte de uma estratégia de expansão em mercados com alto potencial de crescimento e consumidores que valorizam qualidade de serviço e proximidade no atendimento.

Qual é a proposta de valor da Vozz para o consumidor gaúcho?

A proposta da Vozz é entregar uma experiência mais simples, eficiente e confiável em telecomunicações. Para o consumidor gaúcho, isso significa acesso a serviços com boa performance, atendimento ágil e soluções pensadas para acompanhar a rotina cada vez mais conectada das pessoas e empresas. A empresa também aposta em inovação, flexibilidade e relacionamento próximo como diferenciais competitivos.

Qual é o nível atual de cobertura no Estado, incluindo regiões metropolitanas e interior?

A Vozz vem estruturando sua atuação para atender tanto a Regiões Metropolitana quanto cidades do interior gaúcho, acompanhando a tendência de expansão das operadoras regionais e da infraestrutura de telecomunicações no Estado.

O Rio Grande do Sul é um dos mercados mais desenvolvidos do país em acessos de telefonia e banda larga, o que favorece a ampliação contínua da cobertura e da oferta de serviços digitais.

Como a empresa garante estabilidade e desempenho da conexão?

A Vozz faz monitoramento contínuo de rede e parcerias tecnológicas para garantir estabilidade, disponibilidade e desempenho da conexão. A empresa também acompanha indicadores de qualidade e evolução tecnológica do setor, buscando oferecer uma experiência consistente tanto para uso pessoal quanto corporativo, especialmente em aplicações que exigem alta disponibilidade e velocidade.

Hoje as pessoas dependem da internet para tudo. Como vocês enxergam o papel da conectividade na vida das pessoas?

A conectividade deixou de ser apenas um serviço e passou a ser parte essencial da vida. A internet conecta famílias, movimenta empresas, permite estudar, trabalhar, empreender e acessar oportunidades. Em muitos momentos, estar conectado significa estar presente.

Para a Vozz, a conectividade é muito mais do que sinal ou velocidade. Ela representa inclusão, produtividade, relacionamento e qualidade de vida. Quando a conexão funciona bem, as pessoas ganham tempo, autonomia e liberdade.