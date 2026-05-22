Loja gaúcha especializada em atividades de aventura celebra 40 anos

Ler resumo

Honestidade, ética e respeito impulsionaram o crescimento da Samburá. Rafael Montanari / Divulgação

Viver experiências em meio à natureza é uma tendência global. O segmento do turismo de aventura, por exemplo, vem crescendo mais de 10% ao ano e foi avaliado em US$ 896,06 bilhões em 2025. Os dados são da Fortune Business Insights, que projeta uma expansão ainda maior para o futuro: US$ 994,63 bilhões em 2026 e US$ 1.931,26 bilhões até 2034.

Eleito o melhor destino do planeta para esportes de aventura pela premiação US News & World Report, o Brasil abriga cenários perfeitos para atividades como pesca, camping, trekking, escalada e mergulho. Além disso, conta com lojas especializadas que oferecem os equipamentos necessários para desfrutar do lazer em meio à natureza com conforto, segurança e praticidade.

Leia Mais Com queda de 100 metros a 125 km/h, cidade na serra gaúcha tem primeiro salto de pêndulo duplo do Brasil

Um bom exemplo é a Samburá, que completa 40 anos de história em 2026. Criada por Marcos Bagatini com ajuda do pai e da mãe, a empresa começou como um pequeno negócio em uma galeria de Caxias do Sul e, ao longo do tempo, consolidou-se como uma das maiores lojas de aventura do país.

— Desde o início, sempre nos baseamos em fatores como honestidade, ética e respeito. Fazemos sempre o melhor pelas pessoas e nunca prometemos algo que não seja possível entregar. No comércio, esse tipo de atendimento é exatamente o que faz a diferença — conta Bagatini.

Ele explica que o negócio foi criado em 1986 e começou a ganhar mais fôlego a partir de 1988, quando Ivanir Gasparin passou a integrar o quadro societário. Com experiência em administração e bagagem como professor universitário, o executivo focou na diversificação dos segmentos e no aprimoramento das operações.

— Entrei implementando algumas ferramentas de administração que eu ensinava como professor na universidade. O objetivo era profissionalizar os negócios e trabalhar com metas — destaca Gasparin.

Foi a partir daí que a Samburá passou a explorar novos horizontes e acompanhar as transformações do mercado. Além de migrar para um novo endereço (onde permanece até hoje, ainda em Caxias do Sul), a loja apostou em diferenciais, como um estande de tiro, e ampliou seu mix de produtos, disponibilizando linha completa de vestuário, produtos para camping, calçados, itens para escoteiros e outros acessórios para atividades de aventura.

— Quando começamos, o nome original era Samburá Casa de Caça e Pesca. Naquela época, a caça era um esporte muito comum no Brasil, principalmente na região Sul. Com o tempo, contudo, a atividade foi praticamente encerrada e perdemos uma parte importante do nosso negócio, já que os produtos desse nicho vendiam mais e tinham um tíquete bem maior do que os de pesca. A partir daí, tivemos que seguir as necessidades do mercado e implementar outros itens e serviços complementares — afirma Bagatini.

Hoje, a atuação da empresa vai muito além da venda de roupas, equipamentos e acessórios para esportes ao ar livre, envolvendo também diversos tipos de serviços. Entre eles, destacam-se cursos de tiro e viagens de pesca.

Há também assessoria documental para compra e transferência de armas, licenças de pesca amadora e obtenção de carteira de habilitação de arrais amador (exigida para pilotar embarcações como barcos e motos aquáticas).

Homenagem especial e visão de futuro

Em 19 de maio, a Câmara Municipal de Caxias do Sul realizou uma Sessão Solene em homenagem aos 40 anos da Samburá. A iniciativa reforçou não apenas a qualidade do trabalho da empresa, mas também sua importância no cenário empreendedor, na geração de oportunidades e na valorização das tradições da região.

Para Gasparin, a homenagem representa a confiança no trabalho que foi feito dentro de Caxias do Sul. Isso porque, aliada ao apoio dos amigos e clientes, a Samburá sempre se empenhou em colaborar com o desenvolvimento da cidade e em promover mudanças benéficas para a comunidade.

É inspirada nessa visão e nos princípios que colaboraram para sua trajetória de sucesso que a empresa foca no futuro. Agora, o objetivo é continuar trabalhando firme para manter tudo o que foi construído e seguir crescendo.