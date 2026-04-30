Bento Gonçalves atua no combate à crueldade contra animais

Frente Parlamentar da Causa Animal atua em diversas pautas. CMBG / Divulgação

Realizada durante todo o mês, a campanha Abril Laranja reforça a importância da conscientização sobre a prevenção e o combate ao abandono e à crueldade contra os animais. Alinhada ao tema, a Câmara Municipal de Bento Gonçalves promove inúmeras ações focadas no bem-estar dos bichinhos.

Entre os destaques está a Frente Parlamentar da Causa Animal, que atua em cinco segmentos principais: fortalecimento de políticas públicas; apoio a Organizações Não Governamentais (ONGs) e protetores independentes; conscientização e educação; promoção da saúde e do bem-estar; e fortalecimento da rede de colaboração.

Confira como a Câmara Municipal de Bento Gonçalves tem se mobilizado em prol dos animais:

Planejamento estratégico

De acordo com levantamento municipal, Bento Gonçalves contabiliza cerca de 15.936 pets, considerando os registrados em domicílios atendidos pelas Estratégias de Saúde da Família (ESF). Isso sem contar os que estão na rua, abandonados, em ONGs ou em lares de famílias que não têm esse atendimento.

A Frente Parlamentar da Causa Animal requer que o Poder Executivo forneça informações formais e detalhadas sobre a população animal existente na cidade. O objetivo é utilizar os dados para obter uma estimativa por amostragem e criar um planejamento estratégico para programas de vacinação, castração, controle de zoonoses e demais ações de proteção e bem-estar.

Apoio a ONGs e protetores

A Frente Parlamentar também solicitou ao Poder Executivo informações claras sobre a política municipal de cobrança de tributos incidentes sobre entidades de proteção animal sem fins lucrativos – especialmente, em relação à taxa de alvará de localização e funcionamento de ONGs e associações protetoras de animais atuantes no município.

Caso o retorno não indique a existência de isenção prevista, a organização pedirá a análise e a elaboração de um projeto de lei municipal que conceda liberação total da taxa de alvará de localização e funcionamento para ONGs, desde que seja comprovada a atuação sem fins lucrativos.

Mutirões de castração

Desde sua instalação, a Frente Parlamentar também trabalha em conjunto com o Poder Público para ampliar o número de castrações na cidade. Trata-se de um procedimento capaz de melhorar a saúde dos pets e auxiliar no controle da população de animais.