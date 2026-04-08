8 dicas para aquecer e dar personalidade à sua sala neste inverno 

Madeira e iluminação suave criam um refúgio de conforto. Donna Bela / Divulgação

Com a chegada das temperaturas mais baixas, a sala de estar ganha protagonismo como espaço de convivência e acolhimento. Prova disso é que dados da Houzz, plataforma digital focada em arquitetura, design de interiores e reformas, apontam aumentos nas buscas por soluções ligadas ao conforto no inverno, como “sala de estar com entretenimento integrado” (alta de 3,5 vezes) e “tapetes de lã” (crescimento de 1,5 vez).

Para transformar essas tendências em ambientes reais, a designer de interiores Fernanda Castilhos sugere pequenas intervenções que fazem grande diferença no clima da casa:

Cores quentes – Tons como terracota e vinho criam aconchego e definem o clima do ambiente;

Tons como terracota e vinho criam aconchego e definem o clima do ambiente; Texturas com madeira – Veludo, lã, linho ou algodão deixam o espaço mais acolhedor visualmente e ao toque;

Veludo, lã, linho ou algodão deixam o espaço mais acolhedor visualmente e ao toque; Objetos com memória – Um baú antigo da família, por exemplo, guarda histórias e conecta o espaço às suas raízes;

Um baú antigo da família, por exemplo, guarda histórias e conecta o espaço às suas raízes; Iluminação quente – Abajures e luzes amareladas tornam o ambiente mais intimista e confortável;

Abajures e luzes amareladas tornam o ambiente mais intimista e confortável; Mantas e almofadas – Espalhadas sobre sofás e poltronas ou dentro de cachepô de fibra natural acrescentam textura e charme ao ambiente;

Espalhadas sobre sofás e poltronas ou dentro de cachepô de fibra natural acrescentam textura e charme ao ambiente; Tapetes – Aquecem os pés e ajudam a organizar áreas de convivência;

Aquecem os pés e ajudam a organizar áreas de convivência; Cortinas – De linho ou algodão suavizam a luz natural e complementam o clima aconchegante;

De linho ou algodão suavizam a luz natural e complementam o clima aconchegante; Móveis com personalidade – Pufe colorido, poltrona confortável ou baú de chão transformam o espaço, trazendo estilo e funcionalidade.

– Cada escolha de material, mobiliário ou iluminação deve dialogar com o estilo de vida da família, equilibrando estética, conforto e praticidade e criando um espaço que seja realmente a extensão da personalidade de quem mora nele – aconselha a profissional.

Reforma da Casa RBS



Fernanda Castilhos assina novo projeto da Casa RBS. Fernanda Castilhos / Divulgação





Os princípios de Fernanda também orientaram a reforma da Casa RBS, espaço de experiência e relacionamento do Grupo RBS, montado em grandes eventos no Rio Grande do Sul.

No projeto, cada detalhe – cores, texturas, iluminação e mobiliário – foi cuidadosamente pensado para refletir a essência da marca e o perfil do público, demonstrando como escolhas estratégicas podem transformar ambientes em espaços sofisticados e acolhedores.

– O desafio da reforma foi equilibrar inovação e estética, garantindo funcionalidade em diferentes contextos em que a Casa RBS será inserida. O resultado é um projeto contemporâneo, integrado e convidativo, que mostra como tendências podem se tornar realidade em projetos personalizados – explica Fernanda.

Personalizado para você

Com foco no conforto, na harmonia dos materiais e na criação de espaços que acolhem, Fernanda Castilhos desenvolve projetos que unem funcionalidade, estética e identidade, sempre respeitando a rotina e a essência de cada cliente.

– O processo começa com uma consultoria para entender necessidades, estilo e rotina da pessoa. Em seguida, desenvolvemos o projeto personalizado, incluindo escolha de materiais, móveis e iluminação. Acompanhamos toda a execução, garantindo que o resultado seja exatamente como planejado – afirma a designer.