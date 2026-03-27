Servidores da Câmara Municipal participam de ações voluntárias em Bento Gonçalves

Ações voluntárias incluem pinturas, limpezas e manutenções. Câmara Municipal de Bento Gonçalves / Divulgação

Nos últimos meses, os servidores da Câmara Municipal de Bento Gonçalves intensificaram a participação em atividades voluntárias. Promovidas com o aval e em parceria com o município, as ações são voltadas ao bem-estar da comunidade e à melhoria de espaços públicos.

As atividades valorizam a proximidade com a população e estimulam a presença ativa nos bairros. O objetivo central é elevar a qualidade de vida dos moradores por meio de manutenções, revitalizações e limpezas em espaços públicos.

Confira algumas das principais ações realizadas até agora.

Restaurações e poda de árvores

Entre as ações promovidas pelos servidores da Câmara Municipal, destaca-se a restauração da Praça do bairro Fátima, que funciona como um espaço de lazer e conexão com a natureza. O local faz parte de um projeto chamado Praça Viva e conta com diversas esculturas de animais, que foram pintadas e reparadas pelos servidores.

Os voluntários também percorreram diversas partes da cidade realizando a poda de árvores e o recolhimento de galhos. Além de agregar valor à estética de Bento Gonçalves, a ação contribui para o aumento da segurança urbana.

Reformas e manutenções

As equipes vêm se mobilizando para realizar reformas e manutenções em instituições públicas, fundações e ONGs do município. Um bom exemplo é o trabalho realizado na nova sede do Instituto Joana, que acolhe crianças e adultos com atividades como reforço escolar, psicoterapia e aconselhamento. A UBS Vila Nova III também recebeu diversas melhorias. Além das reformas e consertos, a equipe construiu uma horta de chás no local.

Limpeza e apoio à população

Serviços de lavagem e limpeza já foram realizados em locais como a Central de Saúde e a UPA Botafogo. Os colaboradores também realizaram ações de pintura e restauração no Parque Municipal de Rodeios, no Ginásio Municipal, na praça do bairro Zatt e em ruas da cidade.