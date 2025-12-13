Novo complexo de saúde amplia atendimento em Caxias do Sul

Infraestrutura contemplará 3.200 metros quadrados totais até 2027. Humana Saúde / Divulgação

Após uma cerimônia de inauguração na última quarta-feira (10), o novo complexo de saúde da operadora Humana Saúde foi entregue para os beneficiários de Caxias do Sul e região. O espaço, localizado na Avenida Perimetral Ruben Bento Alves, 1166, marca uma mudança estratégica para a empresa.

– A inauguração desse complexo é um marco importantíssimo, pois se trata da nossa maior conquista em Caxias do Sul. Apesar de atuarmos há quatro anos na cidade, precisávamos realizar um investimento que fosse percebido pela comunidade, pelos clientes e pelos parceiros como algo relevante. Este espaço nos permite subir um degrau no que oferecemos, tanto em qualidade de serviço quanto em visibilidade de negócio – afirma o gerente geral da Humana Saúde no Rio Grande do Sul, Adriano Prestes.

Infraestrutura planejada

O investimento de R$ 4,5 milhões foi destinado à construção de uma infraestrutura totalmente planejada. Em vez de adaptar espaços preexistentes, o prédio foi projetado especialmente para abrigar os dois serviços inaugurados nesta fase inicial. São eles: o pronto-atendimento adulto e a unidade Oncomédica, especializada em tratamentos contra o câncer.

Com essa estratégia, a empresa conseguiu definir cada detalhe operacional. O fluxo de atendimento, por exemplo, foi cuidadosamente desenhado, com atenção especial à área de emergência. A nova estrutura conta com entrada exclusiva para ambulâncias, que podem acessar o interior do prédio para o embarque e desembarque seguro de pacientes.

– No momento em que nosso cliente desembarca, o percurso a ser feito é o menor possível. A sala de emergência foi posicionada a apenas 10 metros da saída da ambulância, agilizando o acolhimento em casos urgentes. São esses pequenos detalhes que, acreditamos, fazem toda a diferença – comenta o executivo.

Outro diferencial é a integração tecnológica. O complexo oferecerá exames complementares no local, incluindo radiológicos e de imagem, permitindo que o paciente realize consulta, exames e diagnóstico final em um único ambiente.

Próximos passos

A nova área soma 3.200 metros quadrados. Com o projeto de expansão já em andamento, todo o complexo de saúde será entregue até 2027, contemplando novas especialidades médicas e serviços administrativos.

– Com a inauguração, prevemos crescimento comercial e maior satisfação dos nossos clientes, criando um ciclo positivo que justificará novos investimentos. Em resumo, buscamos atrair mais beneficiários e encantar aqueles já temos, oferecendo maior acessibilidade e facilidade de acesso aos serviços, bem como uma experiência ainda mais prática e vantajosa para o mercado gaúcho – salienta Prestes.

É válido destacar que a Humana Saúde pertence ao grupo Athena Saúde, com atuação nacional nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste. Uma holding reúne três operadoras, 57 centros médicos e prontos atendimentos, 12 hospitais e aproximadamente 1,4 milhão de beneficiários. Anualmente, suas unidades realizam cerca de 3,5 milhões de atendimentos. A inauguração em Caxias do Sul está alinhada ao modelo de negócio do grupo, que prioriza a expansão de serviços próprios.

Serviço: Novo complexo da Humana Saúde

Endereço - Avenida Ruben Bento Alves, 1166 – De Lazzer, Caxias do Sul

Atendimento - todos os dias, das 8h às 19h40