Campanha de Natal do Andreazza celebra magia e memórias afetivas

Campanha do Andreazza valoriza as pequenas tradições que aproximam as famílias no Natal. Supermercados Andreazza / Divulgação

“Acredite! Seu Natal Acontece Aqui” é o tema da campanha dos Supermercados Andreazza, que abre oficialmente a temporada de festas de fim de ano na Serra Gaúcha. Lançada em 30 de novembro, a iniciativa busca resgatar a essência do Natal ao valorizar as pequenas tradições que aproximam as famílias e reacendem a magia da data.

Com foco no encantamento e na força das memórias afetivas, a campanha apresenta um filme publicitário que traduz esse espírito: por meio da imaginação infantil, cenas comuns do cotidiano ganham vida. A ação é um convite para que o público redescubra o Natal sob um olhar mais sensível e cheio de fantasia.

A seguir, confira quatro motivos para participar da campanha do Andreazza:

1. Reviver a magia do dia a dia

Mais do que uma celebração natalina, a campanha propõe um novo olhar para os pequenos gestos presentes no cotidiano. Essa mensagem ganha vida no filme publicitário da Andreazza. Por meio da imaginação, uma criança vê elfos no supermercado, enquanto o pai não percebe da mesma forma. A cena reforça como a magia está inserida nas relações e nos detalhes simples da vida diária.

– Acreditamos que cada família tem seu próprio Papai Noel, seus rituais e sua magia, o que reforça o propósito da ação deste ano – afirma o sócio-proprietário da rede de supermercados, Jaime Andreazza.

2. Transforme lembranças em inspiração

Cada participante pode compartilhar uma lembrança, uma tradição ou um momento marcante que simboliza o Natal. As 10 respostas mais criativas e emocionantes serão premiadas com cestas de Natal do Andreazza, preparadas especialmente para a ocasião.

3. Um gesto que aproxima a comunidade

As histórias enviadas serão avaliadas por um grupo formado por profissionais do Grupo Andreazza, da Quanta Ideias e da Bold Content, além de veículos de comunicação da Serra Gaúcha e pela comunicadora Daniela Fanti.

4. Reviver memórias em família

Responder “O que faz o seu Natal acontecer?” é também revisitar lembranças e tradições que marcaram a vida das famílias. O concurso convida cada pessoa a retomar esses momentos que permanecem vivos na memória.