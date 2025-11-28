Promoção natalina presenteia consumidores e vendedores em Caxias do Sul

Jeep Renegade zero km é o grande prêmio da promoção Natal Iluminado. Off Photos

A tradicional promoção Natal Iluminado, organizada pela CDL Caxias, mais uma vez tem presentes especiais. Neste ano, quem realizar compras em lojas associadas até 6 de janeiro de 2026 receberá números da sorte para concorrer a um Jeep Renegade zero quilômetro e a vales-compra de até R$ 15 mil. A campanha também contempla os vendedores, que poderão ser premiados com cheques-presente de até R$ 8 mil.

Leia Mais Promoção de Natal da CDL Caxias contempla um carro 0km e nove vales-compra

Para o presidente da CDL Caxias, Mauro Andreazza, a iniciativa vai além da tradicional distribuição de prêmios. É uma forma de fortalecer o comércio local, valorizar os lojistas e incentivar o consumo consciente na cidade.

Saiba mais sobre as regras para participar, os prêmios que serão sorteados, a ação solidária da campanha e as outras atrações natalinas que a CDL Caxias programou para 2025.

Números da sorte e prêmios

A cada R$ 50 em compras nas lojas participantes, o consumidor recebe um número da sorte. O cadastro dos cupons pode ser feito em www.natalcdlcaxias.com.br , por meio da leitura do código QR ou pela digitação da chave de acesso da nota fiscal. Cada documento gera até 20 números da sorte.

Os prêmios que serão sorteados aos consumidores são: um automóvel Jeep Renegade zero km e nove vales-compras, de R$ 15 mil, R$ 10 mil, R$ 8 mil, R$ 6 mil, R$ 5 mil, R$ 4 mil, R$ 3 mil, R$ 2 mil e R$ 1 mil.

Os vendedores indicados no momento do cadastramento da nota também concorrem a 10 cheques-presente, que variam de R$ 1 mil a R$ 8 mil.

O sorteio será realizado pela Loteria Federal em 7 de janeiro de 2026, e os ganhadores serão divulgados em 9 de janeiro de 2026.

Leia Mais Promoção de Natal da CDL Caxias teve quase 25 mil participantes; veja quem ganhou

Ação solidária

Além de impulsionar os negócios dos associados neste período, o Natal Iluminado mantém seu compromisso social. A cada 100 mil cupons cadastrados, serão doadas 100 cestas natalinas a instituições assistenciais de Caxias do Sul, responsáveis por repassar os alimentos às famílias atendidas.

– Neste fim de ano, queremos proporcionar uma experiência especial aos consumidores e colaborar com a comunidade por meio das doações de cestas natalinas. É um momento de união, solidariedade e valorização de Caxias do Sul – reforça Andreazza.

Mais atrações natalinas

A promoção é parte da programação especial preparada para o final do ano. No dia 10 de dezembro, às 18h, está prevista a chegada do Papai Noel na sede da CDL Caxias, na rua Alfredo Chaves. Os participantes poderão interagir com o Bom Velhinho, assistir a um show de Natal e até aproveitar guloseimas e brindes que serão distribuídos gratuitamente, como pipoca, algodão-doce, picolés, balas, toucas de Natal e balões.