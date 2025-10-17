Pedágio do Brinquedo arrecada mais de 1,3 mil doações em Caxias do Sul

Encanto e empatia marcaram o Pedágio do Brinquedo, que uniu crianças, famílias e parceiros em uma corrente do bem. Débora Rodrigues / Divulgação

A empatia e a solidariedade tomaram conta da Praça Dante Alighieri, em Caxias do Sul, no último dia 4. Na ocasião, ocorreu o Pedágio do Brinquedo — ação social realizada pela Atlântida Serra, em parceiria com a Casa Lúdica, Supermercados Andreazza e Bisnaguinhas Panitts, que durante 20 dias foram pontos de coleta para doação de brinquedos. A iniciativa envolveu a comunidade em uma corrente do bem para tornar o Dia das Crianças ainda mais especial na cidade.

Entre bonecas, carrinhos, jogos, livros e ursos de pelúcia, as doações revelaram o engajamento dos caxienses. Ao todo, mais de 1,3 mil brinquedos foram repassados à Fundação de Assistência Social (FAS), responsável pela destinação às crianças atendidas em seus programas.

Importância das parcerias

O Pedágio do Brinquedo contou com patrocínio da Casa Lúdica e dos Supermercados Andreazza, além do apoio das Bisnaguinhas Panitts. Com forte presença na cidade, as três marcas contribuíram para o sucesso da iniciativa, que ainda contou com a parceria da Zucco Bike, no conserto de bicicletas, demonstrando o compromisso com o desenvolvimento social da região.

A seguir, veja como Lívia Cipolla, gerente de Marketing do Supermercados Andreazza, Elias Machado, gerente da Casa Lúdica e Leandro Scariott, proprietário da Bisnaguinhas Panitts, avaliam os resultados dessa ação.

O que motivou sua empresa a abraçar o Pedágio do Brinquedo?

Lívia Cipolla — O Andreazza nasceu e cresceu junto à comunidade da Serra Gaúcha. Por isso, temos um carinho enorme por essas ações que espalham solidariedade e alegria. Acreditamos que pequenos gestos podem fazer uma grande diferença — e ver o sorriso de uma criança é o maior exemplo disso. Abraçar o Pedágio do Brinquedo foi uma forma de retribuir o carinho que recebemos todos os dias, unindo nossos clientes e funcionários em uma corrente do bem que torna o Dia das Crianças ainda mais especial.

Como foi o engajamento do público durante os dias de coleta nas lojas e como a empresa avalia o retorno dessa ação?

Lívia — Ficamos muito felizes com o engajamento durante a ação. Nossos clientes e colaboradores abraçaram a causa de verdade. Muitos funcionários participaram ativamente, fazendo suas próprias doações e ajudando a mobilizar as comunidades do entorno das lojas. O resultado foi incrível: arrecadamos mais de dois paletes de brinquedos, que vão levar alegria para centenas de crianças. Para nós, o maior retorno é saber que conseguimos, juntos, transformar o Dia das Crianças em um momento de alegria para tantas famílias. Essa troca de carinho e propósito reforça ainda mais nossa conexão com a comunidade, que sempre caminhou ao nosso lado.

Para a Casa Lúdica, como foi participar de uma iniciativa voltada ao universo infantil?

Elias Machado — Foi uma experiência fantástica. Como Casa Lúdica, nosso objetivo é a infância, nosso foco total é a criança. Então, apoiar um projeto dedicado à infância, à ludicidade, ao brincar, que vai levar alegria e sorriso para as crianças, isso não tem preço. Recebemos muitos brinquedos e doações aqui na loja, e o dia do pedágio foi maravilhoso. As pessoas realmente abraçaram o Pedágio do Brinquedo, muita gente participou. Foi uma satisfação muito grande, com mais de mil brinquedos arrecadados. E cada um deles significa um sorriso a mais no rosto de uma criança. Foi uma experiência incrível e que nos encheu de alegria.

Ação envolveu o Supermercados Andreazza, a Casa Lúdica e a Bisnaguinhas Panitts. Débora Rodrigues / Divulgação

Que mensagem gostaria de deixar para quem colaborou com as doações?

Elias — A Casa Lúdica é imensamente grata a todos que colaboraram com as doações. Cada brinquedo entregue foi um gesto de amor e solidariedade, que levou alegria ao coração de muitas crianças. Acreditamos que pequenas atitudes transformam o mundo — e quando empresas e pessoas se unem por uma causa, o resultado é ainda mais especial. Que essa corrente do bem continue crescendo e inspirando outros a fazer parte de ações como essa.

Para a Panitts, como foi a experiência de apoiar o Pedágio do Brinquedo?

Leandro Scariott — Acreditamos que a Panitts tem um papel importante na construção de uma sociedade melhor. Apoiar o Pedágio do Brinquedo é uma forma de levar alegria às crianças e reforçar valores como empatia, partilha e responsabilidade social. Para nós, não se trata apenas de produzir pães, mas também de nutrir sorrisos e contribuir para um futuro melhor, especialmente em datas tão especiais como o Dia das Crianças.

Como a Panitts vê o papel das empresas locais em ações sociais como essa?