Encontro de gerações emociona idosos e crianças

Momento foi promovido em outubro pelo Hubb Residencial Sênior. Hubb Residencial Sênior / Divulgação

A convivência entre diferentes gerações é uma forma de criar vínculos. Pesquisa publicada na Revista Pesquiseduca mostrou que a convivência entre crianças e idosos elimina preconceitos, amplia a empatia e fortalece valores de convivência, amorosidade e paciência. Pensando nisso, o Hubb Residencial Sênior, instituição de longa permanência localizada em Caxias do Sul, promoveu um dia especial de integração entre crianças e idosos.

A ação contou com a participação de 28 crianças com idade entre 4 e 5 anos, que passaram um dia inteiro com os hóspedes do Hubb Residencial Sênior. Com um gesto de carinho, os filhos dos hóspedes compraram presentes para os pequenos. Após uma apresentação de canto e coreografia, as crianças desfrutaram de um lanche especial com direito a cachorro-quente, pipoca e algodão-doce, levando também um kit de lanche para casa.

Para o diretor do Hubb Residencial Sênior, Nikolas Bigolin Hauli, o momento foi simples, mas profundamente marcante para os residentes.

— Cada risada compartilhada entre gerações faz acender algo dentro de todos nós. Para os nossos idosos, foi uma tarde de emoção e leveza. Muitos se lembraram dos próprios netos e das brincadeiras da infância; outros se encantaram com a espontaneidade e a energia das crianças. Para os pequenos, foi uma oportunidade rara de conviver com quem carrega histórias, memórias e um tempo vivido com mais calma — diz.

Promover um ambiente de convivência pautado na coletividade, no respeito e na interação é o propósito do Hubb Residencial Sênior.

Confira alguns dos diferenciais oferecidos pela instituição.

1) Datas comemorativas

O Dia das Crianças é apenas uma das datas comemorativas celebradas pelo Hubb Residencial Sênior. Sabendo dos benefícios que esse tipo de ação traz para a saúde dos idosos, a instituição de longa permanência também realiza outros eventos, como festa junina, Dia do Gaúcho, Dia dos Avós e a Festa da Família — o evento mais aguardado na casa, que acontece próximo ao Natal.

— Esse é o nosso grande evento de confraternização. É sempre um dia lindo, com coral e cardápio especial. É mais uma iniciativa que contempla o relacionamento das famílias com os idosos — esclarece Hauli.

Eventos estimulam a interação e promovem saúde dos idosos. Hubb Residencial Sênior / Divulgação

2) Para longas e curtas estadias

Mesmo sendo uma casa de longa permanência, o Hubb Residencial Sênior também oferece opções de curtas estadias. Com a chegada do fim de ano e do período de férias, o local disponibiliza hospedagem temporária.

O diretor da casa explica que o hóspede recebe o mesmo cuidado assistencial dos residentes permanentes, participando de todas as atividades coletivas e contando com acompanhamento geriátrico, enfermagem 24 horas e toda a segurança que o espaço proporciona em Caxias do Sul.

— Mesmo que seja por um curto período, oferecemos o mesmo cuidado para os residentes fixos e temporários — reforça.

3) Comunicação ativa

Além do cuidado e do respeito com os idosos, o Hubb Residencial Sênior também faz questão de manter uma comunicação ativa com os filhos e familiares dos hóspedes da casa. Com o avanço da idade, é comum que muitos idosos já não se lembrem com clareza do dia a dia. Por isso, a equipe da instituição de longa permanência mantém contato constante com familiares, atuando como uma ponte entre os residentes e suas famílias.