Portas abertas: Câmara Municipal de Bento Gonçalves investe em participação comunitária

Ação educativa reuniu estudantes, entidades e vereadores em defesa de um trânsito mais responsável e seguro. Milena Alves / Divulgação

Para além da função legislativa, a Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves vem reafirmando na prática o compromisso de se manter próxima da população. Para isso, a Casa ampliou a presença em iniciativas promovidas por escolas, entidades e órgãos públicos, tanto com apoio em estrutura e divulgação quanto com participação ativa. Sessões solenes de reconhecimento, audiências públicas e debates no plenário também reforçam esse elo com a sociedade.

Conforme o presidente da Câmara Municipal, Anderson Zanella (Progressistas), esse movimento de abertura fortalece a relação do Legislativo com entidades sociais e culturais, comunidades escolares e associações. Em sua avaliação, o posicionamento contribui para a valorização e a visibilidade das demandas locais.

— Para os cidadãos, esse reconhecimento mostra que o Poder Legislativo está atento às necessidades e conquistas da sociedade, contribuindo para que cada ação tenha maior alcance e legitimidade — destaca Anderson.

Com aprovação e atuação direta dos seus 17 vereadores, a Câmara Municipal procura honrar o slogan “Portas abertas para Bento” com vivências reais na sociedade. A seguir, conheça algumas das iniciativas recentes.

Semana Nacional do Trânsito

No dia 18 de setembro, a Câmara participou da abertura da Semana Nacional do Trânsito, apoiando a Caminhada por um Trânsito Mais Seguro, realizada com estudantes e entidades ligadas à área. Além da presença dos vereadores, a Casa auxiliou na divulgação e na produção de conteúdo informativo sobre o tema, reforçando a importância da responsabilidade no trânsito desde a infância.

Apoio a iniciativas educacionais, comunitárias e culturais

Projeto da Escola Impulso Bento levou estudantes à Câmara. Milena Alves / Divulgação

Outra ação recente que contou com o apoio do Poder Legislativo foi a visita de alunos do 6º ano da Escola Impulso Bento através de um projeto pedagógico que busca aproximar os estudantes do funcionamento dos poderes constituídos e da vida pública. Os estudantes conheceram o plenário, entenderam como acontecem as sessões, o papel dos vereadores e a importância da participação da comunidade nas decisões que impactam a cidade.

Além disso, a Câmara apoiou a programação cultural e comunitária do Mês da Colonização Italiana, que valorizou a história e as tradições do município e participou do desfile de 7 de Setembro, que integrou as comemorações da Independência junto às escolas e entidades locais.

Espaço para diálogo e acolhimento

Ao prestar apoio institucional, a ideia da Câmara é fortalecer as iniciativas locais, ampliar sua visibilidade e valorizar o trabalho desenvolvido por entidades, escolas e lideranças comunitárias. Além disso, o Legislativo entende que essa proximidade fomenta um ambiente de diálogo constante, no qual a comunidade pode se sentir representada e acolhida. Dessa forma, a Câmara reafirma na prática o compromisso com o slogan “Portas abertas para Bento”.

Divulgação e transparência pela TV Câmara

Atualmente, a TV Câmara transmite ao vivo as sessões ordinárias, solenes, audiências e reuniões públicas. Tudo isso com tradução em Libras (Língua Brasileira de Sinais). Além disso, registra e produz conteúdos sobre as ações realizadas em conjunto com a comunidade. Todo esse material fica disponível no site oficial e nas redes sociais da Casa para que a população tenha acesso de forma simples em diferentes plataformas.

No canal da TV Câmara no YouTube e Facebook, o programa Trajetória Parlamentar também traz entrevistas exclusivas com os 17 vereadores. A proposta é que a comunidade possa conhecer mais dos parlamentares, seus projetos e objetivos.

Ao dar visibilidade às iniciativas locais e às atividades do Legislativo, a TV Câmara busca ampliar a transparência dos atos legislativos, fortalecer a participação cidadã e assegurar que a comunidade tenha cada vez mais representatividade no espaço.

Participação em eventos comunitários e sociais