Conheça as vantagens de estudar no CETEC UCS

Com 30 anos de história, o CETEC UCS está tradicionalmente no futuro. Desde sua fundação, a escola de Ensino Médio localizada na Serra Gaúcha aposta na ousadia de ensinar diferente: dentro de uma cidade universitária (campus-sede da Universidade de Caxias do Sul), oferecendo aos estudantes não somente infraestrutura completa com mais de 100 laboratórios, mas a possibilidade de vivenciar experiências profissionais antes mesmo da formatura.

— Quando falamos que no CETEC o aluno tem autonomia, é porque, de fato, ele é incentivado a isso, mas é autonomia com responsabilidade, com acompanhamento de profissionais de referência. E quando nos colocamos como uma escola flexível, entendemos também como um diferencial nos tempos atuais de mudanças aceleradas pela tecnologia. Uma instituição com 30 anos, como a nossa, precisa dessa flexibilidade para se adaptar aos novos tempos, mas com fortes raízes que garantem que estejamos alinhados com as necessidades do jovem contemporâneo, sem perder a essência, que é formar cidadãos responsáveis e preocupados com o seu entorno — destaca a diretora do CETEC UCS, Ana Cesa.

Em entrevista, a diretora compartilha como é o dia a dia dos alunos, ressalta os diferenciais do CETEC UCS e explica como os interessados podem ingressar na instituição.

Como é estar dentro de um campus universitário e o que isso agrega para os estudantes?

Costumamos dizer que o CETEC tem um universo de possibilidades, e grande parte disso é por conta das experiências que os estudantes compartilham por ocuparem um espaço universitário. Começando pela área verde, que é uma das características muito fortes do campus-sede da UCS, pois incentiva reuniões ao ar livre e também o florescimento de novas ideias.

Além de utilizarem a estrutura universitária e todas as facilidades disponíveis no campus, como biblioteca, teatro, cinema, museus, laboratórios, zoológico, restaurantes, livraria, agências bancárias, farmácia e até terminal rodoviário, os estudantes têm toda a autonomia para experiências muito próximas ao que é oferecido na graduação da UCS. Estamos falando também do mesmo Ambiente Virtual de Aprendizagem utilizado pelos acadêmicos. Todo esse universo de possibilidades é oferecido com segurança para os alunos do Ensino Médio, garantido pelo acompanhamento de professores e também por um sistema de monitoramento 24 horas.

Muitos alunos do CETEC continuam sua jornada de ensino na UCS?

Sim. A experiência de fazer o Ensino Médio dentro da universidade garante também a continuidade, já que temos percentual elevado de pessoas que continuam os estudos na UCS. Inclusive, oferecemos 25% de desconto na graduação para alunos egressos do CETEC, exceto para Medicina.

O CETEC UCS é conhecido por unir Ensino Médio à educação profissional. Como funciona essa integração?

Isso ocorre desde que fundamos o CETEC, porque é uma escola pioneira em oferta de ensino de forma integral, combinando os estudos de Ensino Médio com a educação profissional. A criação de uma instituição que oferecesse ensino técnico junto com o Ensino Médio foi uma demanda da comunidade caxiense, impulsionada por entidades empresariais. Desta forma, o aluno já pode sair fazendo estágio.

Nosso primeiro curso foi o de Informática, que mantemos até hoje e é uma das áreas mais valorizadas e procuradas pelos jovens. Mas, além dos cursos técnicos, nos últimos anos, com o Novo Ensino Médio, essa aproximação com o mundo do trabalho se intensificou por meio dos itinerários formativos do CETEC. A escola se destaca pela personalização dos trajetos, conforme o interesse dos próprios estudantes, e pela estrutura universitária e docente, que expande as possibilidades de formação com experiências práticas.

Quais são os principais cursos técnicos disponíveis atualmente?

Temos o curso de Informática com aulas no Bloco 70 da UCS, que é o mesmo utilizado pelos cursos da graduação. Também oferecemos o curso de Administração, que se destaca pelas visitas técnicas, nas quais levamos os estudantes para conhecer várias empresas da região. E o nosso curso mais recente, mas que também já é oferecido há mais de uma década, é o de Gastronomia. As aulas práticas ocorrem na Escola de Gastronomia de Flores da Cunha.

O aprendizado de novos idiomas também é um diferencial da instituição?

Sim. A sala de aula do CETEC não tem fronteiras. Para além da língua inglesa, em que o CETEC se diferencia pela oferta de nivelamento dos estudantes, a escola sempre se preocupou em oferecer outras opções de idiomas, já inclusas na mensalidade.

Hoje, ofertamos espanhol, francês, italiano, alemão e mandarim. Inclusive, somos a única escola de Caxias que tem aulas de chinês. Acho importante mencionar que o CETEC tem os olhos voltados para o mundo desde sua fundação, até mesmo com a promoção de viagens internacionais. Já na década de 1990, levamos estudantes para países como Estados Unidos, Argentina, Uruguai, Portugal e Espanha. Além do aprendizado de novas línguas e viagens, recebemos anualmente alunos uruguaios e argentinos em uma semana de imersão, contamos com intercambistas de diversas partes do mundo e incentivamos que nossos estudantes também participem de intercâmbios.

O CETEC valoriza experiências além da sala de aula. Quais tipos de oportunidades culturais, lúdicas e esportivas os alunos encontram nesse sentido?

Um dos principais símbolos do CETEC é o ipê amarelo, presente no pátio da escola desde antes de sua fundação. A árvore simboliza também o aprendizado dos estudantes para além das salas de aula. Ao longo do ano, ela abriga manifestações artísticas dos alunos ao ar livre, funcionando como espaço que dá voz e protagonismo ao jovem, além de auxiliá-lo no autoconhecimento para escolhas futuras.

Esse é um grande papel da escola atualmente: ajudá-los na interação social e a lidar com seus sentimentos em um período tão conturbado de formação de identidade. O processo pode ocorrer com as atividades culturais, no palco do CETEC Festival, ou em uma quadra de esportes, com a conquista de uma medalha. Pode ser também que o estudante prefira se reunir em volta de uma mesa de jogos. O importante é que ele tenha espaço para se sentir bem e em um ambiente confortável. E é isso que oferecemos.

O que os pais e estudantes podem esperar ao escolher o CETEC UCS?

É uma escola que ouve e dá voz aos estudantes e seus pais. O CETEC sempre teve autonomia com responsabilidade como pilar de sua proposta pedagógica. Esse continua sendo um dos principais atrativos para os jovens. É importante reforçar que isso ocorre em um suporte que vai além da estrutura universitária, mas que é fundamentado nas pessoas que fazem a história desta escola, há 30 anos tradicionalmente no futuro.

Quais são os próximos passos para quem deseja participar do processo seletivo 2026?

Somos a maior escola de Ensino Médio privada de Caxias do Sul e mantemos a aplicação de uma prova de seleção para ingresso no CETEC porque acreditamos que seja importante para podermos conhecer também um pouco mais do nosso estudante. Neste ano, ela ocorrerá em 18 de outubro e as inscrições já estão abertas pelo site da escola .