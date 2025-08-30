Hubb Residencial Sênior atende diversos perfis de idosos 

Equipe multiprofissional tem atendimento humano e empático. Andri Farioli / Divulgação

Problemas de saúde ou a necessidade de reabilitação podem levar idosos a um grau de dependência que requer acompanhamento constante e especializado. Com o avanço da idade, podem surgir dificuldades severas de locomoção, comprometimento cognitivo ou condições clínicas que exijam cuidados intensivos e monitoramento contínuo.

Em alguns casos, há a perda total da autonomia, com dificuldade para a realização de atividades básicas do dia a dia, como se vestir, se alimentar e realizar a higiene pessoal. Essa necessidade de acompanhamento médico e suporte especializado 24 horas por dia costuma ser demandada por pacientes com grau de dependência 3. São pessoas acamadas, com quadros de demência, Alzheimer, Parkinson, doenças crônicas ou que necessitam de reabilitação pós-internação hospitalar.

Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) costumam admitir esses hóspedes que não conseguem gerenciar os próprios cuidados. Em Caxias do Sul, esse serviço é oferecido pelo Hubb Residencial Sênior, espaço que provê condições de segurança para idosos com diferentes necessidades, como explica o diretor administrativo Níkolas Bigolin Hauli.

— Nem todo idoso pode ser cuidado em casa. É fundamental avaliar o grau de dependência e a necessidade de estrutura especializada. Existem casos em que o hóspede mantém sua independência, porém, deseja um local onde exista supervisão e avaliações continuadas pela equipe de saúde. Outros perderam parcialmente sua autonomia, devendo ser estimulados a manter interação social, além da necessidade de auxílio para atividades da rotina, necessitando de supervisão constante — explicou.

Hospedar um paciente com esse perfil em um residencial de idosos tem vantagens, pois une os serviços especializados de uma clínica geriátrica ao atendimento personalizado de um espaço de repouso. O resultado é um ambiente onde cada residente se sente valorizado, seguro e cercado por cuidados.

Conheça três diferenciais do Hubb Residencial Sênior para idosos de grau 3:

1 – Atendimento multiprofissional

Oferecer atendimento multiprofissional é essencial para que o residente e seus familiares se sintam amparados. No Hubb Residencial Sênior, a equipe de saúde conta com dois geriatras, responsáveis pelos ajustes de medicações, diagnóstico e acompanhamento de doenças agudas e crônicas. A equipe de enfermagem é responsável pela administração de medicamentos, dietas, por estimular a interação social e acompanhar de perto o estado geral do idoso.

Os hóspedes com limitações de mobilidade ou acamados ainda têm acesso à avaliação e atendimento nas áreas de fonoaudiologia e fisioterapia. O profissional de nutrição também avalia a necessidade de suplementos ou ajustes na dieta. Já o farmacêutico, garante o controle rigoroso de todas as medicações. Em situações desafiadoras, a equipe de psicologia e psiquiatria pode ser acionada, auxiliando na otimização do tratamento. As equipes ainda estimulam a interação e o desenvolvimento desses hóspedes que, mesmo com mobilidade reduzida, têm acesso a atividades como pet terapia, arteterapia e musicoterapia. As ações voltadas para o fortalecimento da espiritualidade também são direcionadas a esses pacientes.

2 – Supervisão contínua

Além de uma equipe experiente, o cuidado de pessoas fragilizadas exige acompanhamento contínuo. As demandas podem mudar rapidamente, por isso a necessidade de atenção constante. Em idosos, infecções, por exemplo, podem se manifestar de forma diferente: alguns terão febre, outros apenas apatia ou alterações de comportamento. Quadros de insônia também precisam ser avaliados com cautela, já que os episódios podem estar relacionados a depressão, ansiedade ou alterações relacionadas a demências. Já em pacientes com Parkinson, um aumento do tremor pode indicar necessidade de ajuste medicamentoso.

O acompanhamento constante dos pacientes também permite intervenções preventivas. Neste ano, o Hubb Residencial Sênior implementou a campanha de inverno, que, com medidas simples, reduziu o número de infecções respiratórias, trazendo melhor qualidade de vida aos idosos.

— No Hubb Residencial Sênior nossa meta é prover um cuidado de excelência. Além do trabalho em equipe, oferecemos uma atenção humanizada e integral, sempre colocando os interesses dos nossos pacientes em primeiro lugar — destacou o médico geriatra Pedro Olsen.

Hubb Residencial Sênior conta com andar e estrutura dedicada a hóspedes de grau 3. Andri Farioli / Divulgação

3 – Segurança

O Hubb Residencial Sênior acredita que, na área da saúde, um dos atos mais nobres é prover condições de segurança para pacientes que já não conseguem gerenciar os próprios cuidados. Este ato deve ser acompanhado pela equipe de atitudes humanas e de empatia.

— Há diferença entre cuidados básicos, que podem ser acompanhados por familiares e aqueles que exigem conhecimento mais técnico e o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar qualificada — explica o médico geriatra Francisco Bassanesi.