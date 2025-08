Residencial Sênior aposta em qualidade de vida

Residentes do Hubb Residencial Sênior desfrutam de momentos de lazer e conexão. Hubb Residencial Sênior / Divulgação

Levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostra que, entre 2000 e 2023, a população acima dos 60 anos mais do que duplicou no Brasil. Com esse crescimento, aumenta também o desafio de proporcionar qualidade de vida para quem envelhece.

Consciente deste cenário, o Hubb Residencial Sênior, de Caxias do Sul, fundou em 2021 uma casa de repouso que vai além do cuidado. O espaço oferece uma proposta de reconexão, pertencimento e bem-estar emocional. Com padrão de hotelaria, estrutura de alto nível e uma rotina que valoriza vínculos, o local foi pensado para acolher, inspirar e transformar a experiência do envelhecer.

A ideia, como explica o diretor administrativo do Hubb Residencial Sênior Níkolas Bigolin Hauli é proporcionar um local de sociabilização para idosos, onde eles realizem atividades lúdicas que movimentem o corpo e a mente.

O espaço conta com uma equipe técnica multidisciplinar, composta por médico geriatra e profissionais da psicologia, nutrição, fisioterapia, enfermagem e psiquiatria. A equipe atua de maneira integrada para garantir não só a saúde física, mas também o bem-estar emocional dos residentes.

Conheça cinco atividades oferecidas no Hubb Residencial Sênior

1. Datas comemorativas

Celebrar datas comemorativas é uma forma de não perder a conexão com as tradições. O Hubb Residencial Sênior promove festas temáticas para comemorar datas como São João e Natal. Neste mês, o espaço preparou uma programação especial dedicada aos avós, pensando em valorizar a relação entre gerações. Entre as atividades propostas, destacam-se rodas de conversa com netos, oficinas para toda a família, encontros intergeracionais e um almoço temático em um ambiente especialmente decorado.

Para marcar o Dia dos Avós, o Hubb Residencial Sênior ofereceu no sábado, 26, um café especial com cartinhas e fotos dos netos e bisnetos. Foi um momento para trocar memórias, criar novas histórias e, acima de tudo, celebrar os vínculos que enriquecem a vida dos moradores e seus familiares.

2. Diferentes terapias

Se expressar através da arte ajuda a explorar a criatividade, externalizar sentimentos e reviver memórias. A Arteterapia é uma das atividades oferecidas pelo Hubb Residencial Sênior semanalmente, todas as quartas-feiras. Os residentes têm acesso a práticas de pintura e modelagem. Tudo isso em um ambiente de apoio e acolhimento.

Arteterapia incentiva residentes a explorar a criatividade. Hubb Residencial Sênior / Divulgação

O espaço também oferece a Pet Terapia, que busca promover o bem-estar físico, emocional e cognitivo por meio da interação com os animais. Além de estimular comunicação e proporcionar acolhimento, a Pet Terapia auxilia em casos de depressão e demência.

Outra iniciativa que busca promover o bem-estar através da arte é a musicoterapia. Além de estimular a criatividade por meio da arte, os residentes do Hubb Residencial Sênior também podem curtir sessões de cinema e música. Ter contato com filmes e canções é uma forma de estimular a memória. Os residentes ainda recebem visitas artísticas, como do Coral Sênior da Universidade de Caxias do Sul (UCS), que leva música para os idosos.

Pet Terapia está entre as atividades oferecidas pelo Hubb Residencial Sênior. Hubb Residencial Sênior / Divulgação

3. Rodas de conversa

A socialização é indispensável para manter a mente ativa. Em um espaço seguro, os residentes conseguem contar histórias, compartilhar experiências e escutar uns aos outros. Durante as rodas de conversas mediadas por profissionais, ainda fortalecem laços.

Na atividade "A Teia de Conexão", os hóspedes têm a chance de se apresentar e, na sequência, conhecer um colega. Com um novelo, eles vão passando o fio de um para o outro, criando uma teia de conexões e afeto que simboliza os laços formados no residencial.

4. Espiritualidade

O Hubb Residencial Sênior estimula a religiosidade promovendo missas e grupos de oração. Na eucaristia, os moradores escutam do padre palavras de fé que acolhem e inspiram. Durante os grupos de oração, os residentes se reúnem também para buscar apoio e acolhimento com outros moradores.

5. Cuidado físico e mental

O Hubb Residencial Sênior estimula a socialização e recebe visitas de crianças e artistas voluntários. O espaço oferece atividades como oficina de culinária, atividades físicas adaptadas conforme as necessidades dos residentes e atividades cognitivas, como jogos de tabuleiro, bingo, entre outros.

Ainda são realizadas caminhadas leves e atividades ao ar livre, que ajudam a fortalecer os músculos, melhoram o equilíbrio e a coordenação, essenciais para a manutenção da autonomia dos idosos. O Hubb Residencial Sênior também promove passeios para apresentar as belezas da serra gaúcha, como em vinícolas e fazendas da região.