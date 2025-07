Câmara de Bento amplia transparência com modernização digital e inclusão

Tradução em Libras das sessões e audiências públicas é uma iniciativa dos vereadores para promover maior inclusão da comunidade. Lucas Marques / Ascom Câmara Bento / Divulgação

A confiabilidade nas instituições públicas, como divulgado pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) em 2024, depende de uma transparência dos governos locais. A partir disso, os indivíduos conseguem entender como as decisões são tomadas e, assim, se tornarem participantes mais ativos na governança.

Com esse objetivo, a Câmara Municipal de Bento Gonçalves vem investindo na qualificação dos conteúdos oferecidos à população. Parte desse processo é a modernização da TV Câmara e o fortalecimento dos canais digitais, que passaram a ganhar mais relevância — com transmissões ao vivo das sessões plenárias pelo YouTube e Facebook.

Para tornar os recursos ainda mais acessíveis, especialmente para pessoas com deficiência auditiva, a Câmara implementou neste ano a tradução simultânea em Libras em todas as sessões e audiências públicas. A Ouvidoria, canal direto de diálogo entre os moradores e o Legislativo, também está fortalecida pela ampliação do acesso da comunidade aos serviços da Casa.

Esse esforço busca traduzir em ações concretas o slogan “Portas abertas para Bento”. Um dos principais destaques dessa atuação está no ambiente digital, especialmente no desempenho das redes sociais, como Instagram e Facebook — canais que aproximam a população da rotina do Legislativo, promovendo mais transparência e engajamento.

Com base em dados do Facebook e Instagram Insights, gráfico mostra a variação no alcance do perfil entre os primeiros semestres de 2024 e 2025. RBS Conteúdo para marcas

O aumento da presença digital da Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves já pode ser percebido em números. No primeiro semestre de 2025, a página do Facebook da assembleia ultrapassou 82 mil contas alcançadas — um aumento de 182% — com mais de 500 mil visualizações e 11,7 mil interações, frente às 850 do ano anterior. Já no Instagram, as visualizações chegam a mais de 629 mil.

Nesse cenário, a acessibilidade legislativa por meio das redes sociais acaba aproximando a comunidade dos parlamentares, e esse é um dos grandes objetivos dos 17 vereadores, como atesta o presidente da Casa, Anderson Zanella:

– Estudantes, sociedade civil organizada, empresários, representantes de bairros e grupos de entidades são frequentemente recebidos com atenção e respeito, reforçando o papel da Câmara como um espaço de acolhimento e escuta. A Casa também tem cedido o espaço para que as entidades realizem suas reuniões e encontros. Essa relação próxima com a cidade se estende também para fora do prédio do Legislativo: os vereadores participam ativamente de visitas técnicas e eventos nos bairros, o que amplia o contato direto com a realidade de cada comunidade – relata.

Entenda os principais avanços da Câmara Municipal de Bento Gonçalves no primeiro semestre de 2025, conforme relata o presidente Anderson Zanella:

1. Comunicação mais inclusiva e acessível

A tradução simultânea em Libras foi implementada em todas as sessões, solenidades e audiências públicas. O plenário e os corredores do prédio passaram por adaptações estruturais para acessibilidade física. Foi ampliado o alcance das transmissões da TV Câmara, com melhorias de ordem técnica.

2. Eficiência energética e economia

A Câmara Municipal de Bento Gonçalves começou a aderir ao programa Simplifica Energia, que permite o uso de energia 100% renovável sem necessidade de obras ou instalação de equipamentos. A iniciativa deve gerar uma economia de até 25% na conta de luz e contribui para a redução da emissão de gases do efeito estufa.

— Estamos falando de uma solução eficiente, transparente e sem custo adicional para os cofres públicos. Um modelo que alia compromisso ambiental à boa gestão dos recursos — destaca o presidente da Câmara, Anderson Zanella.

Além disso, a gestão da Casa tem adotado medidas que aumentam a eficiência dos processos internos, como a devolução de veículo oficial e de salas alugadas e a revisão de serviços administrativos, resultando em uma economia anual de aproximadamente R$ 80 mil.

3. Digitalização de documentos

Com foco na modernização e na preservação da memória institucional, a Câmara também vem investindo na digitalização de documentos legislativos históricos. A iniciativa, conduzida pelo Departamento Legislativo, abrange projetos de lei, resoluções, requerimentos e outras proposições, tanto do Legislativo quanto do Executivo, fortalecendo a transparência e facilitando o acesso à informação.

Realizado internamente, o trabalho evita custos com empresas especializadas ao gerar economia superior a R$ 120 mil. A digitalização deve avançar até documentos da década de 1940.

4. Mais conteúdos e transparência

A intensificação da produção digital nas redes sociais e no site da Câmara passou a destacar o trabalho dos vereadores, das comissões e das frentes parlamentares, permitindo que a população acompanhe de perto atividades e propostas. Os canais digitais também facilitaram o acesso dos cidadãos. Foram criadas peças informativas sobre o funcionamento de instrumentos legislativos como Pedidos de Informação, Indicações, Projetos de Lei e Requerimentos, que ajudam a população a entender como o Legislativo atua.

O Portal da Transparência disponibiliza gastos, diárias, salários, contratos e licitações, acessíveis de forma clara e atualizada. Por sua importância como um canal direto entre moradores e parlamentares, a Ouvidoria também recebeu investimentos.

5. Projetos prioritários

Os parlamentares concentraram esforços em propostas que impactam diretamente a vida dos moradores, priorizando projetos nas áreas de saúde, educação, segurança pública, infraestrutura urbana e desenvolvimento econômico local. Entre as iniciativas, está a liberação de crédito para ampliação dos atendimentos da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais).

Houve ainda a viabilização do projeto que possibilitou a contratação de médicos especialistas, a valorização de profissionais do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o reajuste de 5,06% no salário dos servidores municipais.

Ainda na área da saúde, a Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves aprovou, por unanimidade, o projeto de lei que garante aos Técnicos de Enfermagem, Enfermeiros e Médicos do SAMU o direito a receber o adicional de risco de vida — benefício destinado a trabalhadores expostos continuamente a situações de perigo —, equivalente a 30% sobre o vencimento básico do padrão.

