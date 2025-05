Legado familiar da imigração italiana

Valores originais da família Andreazza seguem vivos por gerações. Supermercados Andreazza

Há 150 anos, os imigrantes italianos começaram a chegar ao Rio Grande do Sul em busca de melhores condições de vida e oportunidades para prosperar. Na região, eles contribuíram para setores como agricultura, indústria, comércio e serviços, assumindo papel importante no desenvolvimento econômico e social.

No começo do século 20, a família Andreazza, originária de Veneza, embarcou rumo ao Brasil. Pouco mais de meio século depois, na Serra Gaúcha, um casal descendente deu continuidade ao sonho e à coragem de seus antepassados.

Em 1960, Orlando Pedro Andreazza trabalhava como pedreiro e Dona Terezinha, sua esposa, cuidava da horta e produzia alimentos coloniais, revendidos à vizinhança. Não demorou para que eles percebessem a oportunidade de potencializar os negócios com a inauguração de um pequeno armazém.

Com o passar dos anos, os filhos decidiram continuar com o negócio e transformaram o começo simples em uma grande rede familiar. Os irmãos Vitor, Jaime, Mauro e Marcos levaram a empresa a outro patamar sem abandonar os valores e o legado da família. Hoje, o pequeno armazém em Caxias do Sul é o Super Andreazza Pioneiro.

– Jamais plantei aquelas pequenas mudas pensando na coisa tão bonita que é hoje – comenta Terezinha Andreazza.

Gestão familiar e expansão

Desde muito cedo, os filhos de Orlando e Terezinha aprenderam o valor da honestidade, do senso de economia e do que é correto. Esses princípios transbordaram para a gestão do negócio, guiando as decisões estratégicas com responsabilidade e respeito.

Esforço e dedicação sempre fizeram parte da essência da família Andreazza. E esses princípios foram fundamentais para construir uma relação próxima e verdadeira com a comunidade, garantindo a continuidade da empresa. Foi assim que, mesmo com a forte expansão, o grupo manteve vivos os valores de simplicidade e união.

Impacto regional

Atualmente, o Grupo Andreazza é uma das maiores redes varejistas da região Sul do Estado, de acordo com a Associação Gaúcha de Supermercados (Agas). Com 49 lojas distribuídas entre as marcas Supermercados Andreazza, Super Vantajão e Vantajão Atacado, o grupo atende cerca de dois milhões de clientes por mês e emprega quatro mil funcionários – além de gerar cerca de 20 mil empregos indiretos.