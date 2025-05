Farroupilha celebra a imigração italiana

Primeiras famílias italianas chegaram a Farroupilha em 20 de maio de 1875. Cristiano Lemos

Em 20 de maio de 1875, as famílias Crippa, Radaelli e Sperafico foram as primeiras imigrantes italianas a se estabelecer em Nova Milano, atual distrito de Farroupilha, dando início à colonização que impulsionou o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Em 2025, os 150 anos dessa história são celebrados com a renovação do interesse pela preservação das tradições e dos costumes italianos.

A principal comemoração em Farroupilha ocorrerá nesta terça-feira (20 de maio), data simbólica que marca a chegada dos primeiros imigrantes à região. A programação terá início com o hasteamento das bandeiras dos municípios com forte influência da colonização – ato que será conduzido pelos próprios prefeitos. Também está previsto o descerramento de uma placa comemorativa em homenagem aos 150 anos da imigração. Mais tarde, será celebrada uma missa em italiano na Igreja Matriz de Nova Milano, seguida de um jantar de confraternização no salão da comunidade.

Desde abril, grupos culturais italianos têm promovido apresentações a respeito da cultura italiana em escolas do município. E, em julho, a 25ª edição da Fenakiwi também trará como tema central os 150 anos da imigração. Ao longo de 2025, almoços, jantares e eventos comunitários espalhados por Farroupilha reforçam a importância da data.

– O envolvimento da comunidade está sendo bastante expressivo. Muitas residências e apartamentos, por exemplo, colocaram bandeiras da Itália nas janelas e sacadas como forma de celebrar. Nas escolas, projetos e oficinas temáticas estão em andamento. Vitrines decoradas, faixas comemorativas e apresentações de corais e filós também integram as ações programadas – destaca o presidente da Associação Cultural Nei Tempi Del Filó, entidade ligada à preservação da tradição italiana em Farroupilha, Leandro Adamatti.