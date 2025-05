Casa Valduga oferece experiências enoturísticas no Vale dos Vinhedos

Em 1992, Casa Valduga criou o primeiro complexo enoturístico do Brasil. Alba Arte

O Vale dos Vinhedos, no coração da Serra Gaúcha, atrai aproximadamente 450 mil visitantes por ano. Boa parte deles viaja à região para desfrutar de atividades enoturísticas, como as do Complexo Enoturístico Casa Valduga, em Bento Gonçalves. Pioneira, a vinícola convida o público a mergulhar no universo da uva, do vinho e das tradições italianas – mantendo vivo o legado dos imigrantes que chegaram ao Rio Grande do Sul há 150 anos.

– Em 1992, fomos a primeira vinícola do Brasil a abrir as portas aos visitantes. O objetivo era oferecer experiências diferenciadas, mesclando a boa gastronomia aos vinhos. Desde então, o enoturismo se tornou o principal instrumento para difundir a empresa e divulgar a região, que se consolidou como patrimônio histórico e cultural – conta o enólogo e persona da Casa Valduga, Eduardo Valduga.

O executivo destaca que a culinária segue como um dos principais destaques do Complexo Enoturístico Casa Valduga, com receitas genuínas que traduzem os melhores sabores da Itália. O Ristorante Maria Valduga, por exemplo, presta homenagem à matriarca da família e serve a tradicional Sequência Italiana. Já o LUI Gastrô e o LORO Cucina apostam em pratos contemporâneos e autênticos do país europeu. Há também o NOI Gelato, primeira gelateria de vinícola do Brasil, onde é possível encontrar opções tradicionais e alcoólicas.

Quem passa pela propriedade se depara ainda com uma ampla lista de atividades que promovem imersões no mundo do vinho, a exemplo de visitas às caves, degustações e experiências sensoriais que abordam diversos aspectos relacionados à bebida. Espaços como a Enoboutique – onde é possível comprar rótulos e produtos do Grupo Famiglia Valduga – também ficam disponíveis aos visitantes.

– Um de nossos grandes objetivos é permitir que os visitantes descansem entre os vinhedos, assim como ocorre com as garrafas de vinho que ficam em repouso. Por isso, o complexo enoturístico conta com várias pousadas – explica o enólogo e persona da Casa Valduga.