Prefeitura de São Marcos lança programa para regularização de dívidas

O Programa Desconto Legal foi anunciado pela prefeitura de São Marcos com o objetivo de promover a regularização de débitos de contribuintes com o município, inclusive para aqueles já inscritos em dívida ativa ou com dívidas protestadas. A iniciativa oferece condições facilitadas para pagamento, com prazos estendidos e descontos expressivos sobre juros e multas.

As modalidades de pagamento previstas são por parcela única, com redução de 100% dos juros e 100% da multa; parcelamento em até 12 vezes, com redução de 90% dos juros e 100% da multa; e parcelamento de 13 a 30 vezes, com redução de 80% dos juros e 90% da multa. O valor mínimo de cada parcela é de R$ 60 por mês, corrigidos pelo INPC (Indice Nacional de Preço ao Consumidor).

A adesão pode ser feita até o dia 28 de novembro, diretamente no Balcão da Fazenda, localizado no primeiro andar do Centro Administrativo Municipal.