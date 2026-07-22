Zagueiro do Caxias projeta duelo contra o Botafogo-PB e elogia Nenê: “Atleta excepcional”

Zagueiro Ianson comentou sobre a partida do próximo domingo (26). Porthus Junior / Agencia RBS

O confronto do Caxias pela 15ª rodada da Série C tem peso de decisão. Atualmente na nona colocação e fora da zona de classificação, o Grená recebe o Botafogo-PB no domingo (26), às 18h30min, no Estádio Centenário. É um duelo direto na disputa por vaga no G-8. A equipe paraibana ocupa a sexta posição e soma apenas um ponto a mais.

Além disso, o adversário atravessa a sua melhor fase na competição. Nas últimas seis rodadas, o Botafogo-PB acumulou 16 dos 18 pontos possíveis, com cinco vitórias e um empate. Um aproveitamento de 88,8%. A campanha recente impulsionou a equipe na tabela e a colocou de vez na briga por uma vaga entre os oito melhores.

— É uma equipe muito técnica. Acredito que eles vão ter um pouco de dificuldade pelo nosso gramado e pela nossa imposição física. Então, é tentar usar isso para a gente ter vantagem. Sabemos que tem o Nenê, tem os jogadores experientes, mas nós também temos jogadores experientes que vão saber conduzir o jogo. Estamos em casa e a gente precisa vencer, mas também sabemos que não vai ser de qualquer forma. Estamos trabalhando muito bem todas as fases do jogo para poder chegar no domingo muito bem preparados e conquistar a vitória — analisou o zagueiro Ianson.

Além da boa fase coletiva, o Botafogo-PB conta com Nenê como uma de suas principais referências técnicas. Aos 45 anos, o experiente meia, ex-Juventude, segue decisivo e acumula números expressivos na temporada. São 23 partidas disputadas pelo clube paraibano, com nove gols marcados.

Na Série C, o veterano brilha individualmente. Em 10 jogos, anotou seis gols e divide a artilharia do campeonato com Juninho, do Paysandu, e Denílson, da Ferroviária. A regularidade do camisa 10 reforça a força do Botafogo-PB na reta decisiva da primeira fase.

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— Eu já tive a oportunidade de jogar contra ele (Nenê) em outras equipes e ele sempre trouxe dificuldade. A gente sabe da qualidade dele. Um atleta excepcional na sua carreira. É até um prazer estar jogando contra ele. Só que ali dentro de campo a gente não pode dar espaço nenhum. A gente sabe que ele tem muita qualidade — avaliou Ianson, que finalizou: