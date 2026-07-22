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Zagueiro do Caxias projeta duelo contra o Botafogo-PB e elogia Nenê: “Atleta excepcional”

Equipes disputam vaga no G-8; adversário vive grande fase, com 88,8% de aproveitamento nas últimas seis rodadas

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Eduardo Costa

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