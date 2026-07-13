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Tropeço em casa
Notícia

Vitória do próximo rival tira o Caxias do G-8 da Série C do Brasileiro

Quatro concorrentes diretos venceram seus jogos na rodada e o Caxias caiu para a 9ª colocação, com 21 pontos.

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Maurício Reolon

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