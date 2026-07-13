Vitória do próximo rival tira o Caxias do G-8 da Série C do Brasileiro

Equipe do técnico Marcelo Cabo empatou as três últimas partidas em casa. Porthus Junior / Agencia RBS

A frustração pelo empate sem gols com o Floresta, no sábado (11), ganhou um sabor ainda mais amargo no dia seguinte. É que na continuidade da 14ª rodada, quatro concorrentes diretos venceram seus jogos e ultrapassaram o Caxias na tabela. Com isso, o Grená caiu para a 9ª colocação, com 21 pontos.

O resultado que concretizou a saída do G-8 envolveu o próximo adversário grená. Com duas assistências do meia Nenê e gols de Saimon e Kayon, o Botafogo-PB fez 2 a 0 no Confiança-SE, chegou aos 22 pontos, na sexta colocação, e ultrapassou o Grená.