Vitória do próximo rival tira o Caxias do G-8 da Série C do Brasileiro

A frustração pelo empate sem gols com o Floresta, no sábado (11), ganhou um sabor ainda mais amargo no dia seguinte. É que na continuidade da 14ª rodada, quatro concorrentes diretos venceram seus jogos e ultrapassaram o Caxias na tabela. Com isso, o Grená caiu para a 9ª colocação, com 21 pontos.
O resultado que concretizou a saída do G-8 envolveu o próximo adversário grená. Com duas assistências do meia Nenê e gols de Saimon e Kayon, o Botafogo-PB fez 2 a 0 no Confiança-SE, chegou aos 22 pontos, na sexta colocação, e ultrapassou o Grená.
O time da Paraíba virá ao Centenário no próximo dia 26 de julho. Depois, o Caxias enfrenta a Itabaiana, fora de casa, em 9 de agosto. Nas rodadas finais, os desafios serão contra o Figueirense, no Centenário, em 16 de agosto, o Santa Cruz, no Recife, no dia 22, e a atual líder Inter de Limeira, no sábado, dia 29, com todas as partidas da rodada final no mesmo horário, às 17h.