Vice-líder na primeira etapa da LDB, Caxias Basquete volta a atuar em Minas Gerais

A segunda etapa da fase classificatória da Liga de Desenvolvimento de Basquete (LBD) já tem datas e horários definidos. Os jogos serão disputados no Ginásio Dona Salomé, em Belo Horizonte (MG).
Após fechar a primeira etapa, em Rio Claro, na segunda colocação do Grupo A, com cinco vitórias em seis partidas, o Caxias Basquete terá mais cinco compromissos para confirmar sua vaga na fase final. Os quatro primeiros de cada grupo avançam para a disputa do título da Série Ouro.
Os compromissos do Caxias iniciam na segunda-feira (20), contra o Brasília. Depois, na sequência da semana, os adversários serão Basquete Cearense, Instituto Viva Vida, Cruzeiro e Minas.
Na classificação, o Corinthians segue como único invicto da chave, com seis vitórias. O Caxias é vice-líder com a mesma campanha do Pinheiros (cinco vitórias e uma derrota). Minas, Rio Claro e Campo Mourão fecham o grupo dos seis melhores, com quatro vitórias e duas derrotas.
Na etapa inicial, os destaques do Caxias foram três novos reforços para a temporada. O ala Kalinowski e o pivô NK, com médias de 14,2 e 14 pontos, respectivamente, além do armador Naka, que foi o mais completo em três quesitos: 13,2 pontos, 6,2 rebotes e 5,3 assistências. O remanescente Miguel dominou os rebotes, com média de 10,7 por jogo.
TABELA
20/7 (Segunda-feira)
:: 12h15min
Caxias Basquete x Brasília
21/7 (Terça-feira)
:: 12h15min
Caxias Basquete x Basquete Cearense
22/7 (Quarta-feira)
:: 12h15min
Caxias Basquete x Instituto Viva Vida
24/7 (Sexta-feira)
:: 14h30min
Caxias Basquete x Cruzeiro
25/7 (Sábado):
:: 12h15min
Caxias Basquete x Minas