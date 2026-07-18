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Vice-líder na primeira etapa da LDB, Caxias Basquete volta a atuar em Minas Gerais

Em busca de vaga na fase final, equipe caxiense terá mais cinco compromissos, com o Cruzeiro como sede das partidas

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Maurício Reolon

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