"Um dos grandes candidatos ao acesso", diz Barbieri sobre fase do Juventude na Série B

Técnico Maurício Barbieri no comando da equipe diante do Cuiabá. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude está em ótima fase na Série B. O time alviverde conseguiu a segunda vitória seguida na competição nacional, nesta sexta-feira (17). Dessa vez, derrotou o Cuiabá, 2 a 0, no Estádio Alfredo Jaconi, com gols de Alisson Safira e Raí Silva. O resultado coloca o Ju na vice-liderança momentânea e credencia o time a brigar pela primeira colocação nas próximas rodadas.

— Uma vitória muito importante para nos mantermos nessa sequência positiva e galgando posições. Estamos nos aproximando do topo da tabela. Isso é fundamental. Essa soma de pontos é importante para nos possibilitar no segundo turno sempre brigar na parte de cima da tabela. Fizemos um jogo seguro. A gente se impôs no primeiro tempo, fez o gol e no segundo tivemos boas possibilidades de ampliar, sofremos pouco defensivamente — comentou o técnico Maurício Barbieri.

Mais uma vez, a bola parada do Juventude foi decisiva. Duas jogadas que resultaram em gols e na vitória alviverde.

— Sobre o gol de bola parada, é uma satisfação grande. Quando a gente desenha as coisas e elas acontecem é fruto de muito estudo e muita gente. A execução é do jogador e, mais uma vez, um chute muito especial do Raí Silva.

O Juventude chega ao impressionante números de seis jogos de invencibilidade e seis partidas sem sofrer gols. Além disso, tem cinco vitórias consecutivas em casa na Série B. Os números credenciam o time de Maurício Barbieri a seguir lutando pelas primeiras colocações.

— Os números aliados ao rendimento e desempenho do time credenciam o Juventude a ser um dos grandes candidatos ao acesso. Estamos chegando na metade do campeonato e isso foi o que aconteceu até agora. Temos que ser capazes de manter isso ou até melhorar. Tem questões que a gente pode evoluir — comentou o treinador, que finalizou:

— Depois de uma reformulação, encontramos uma maneira de jogar, uma sinergia do grupo, temos chegadas recentes. A perspectiva e o desejo é que a gente continue no momento de evolução.