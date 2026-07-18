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"Um dos grandes candidatos ao acesso", diz Barbieri sobre fase do Juventude na Série B

Após a vitória por 2 a 0 diante do Cuiabá e a invencibilidade de seis jogos, treinador alviverde admitiu o grande momento da equipe e que as perspectivas são positivas na competição nacional

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Eduardo Costa

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Tiago Nunes

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