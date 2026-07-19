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"Treinamos as jogadas exaustivamente", diz zagueiro do Juventude após gols de bola parada contra o Cuiabá

Messias destacou a confiança do grupo a partir da execução das jogadas trabalhadas com a comissão técnica nos treinamentos

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Maurício Reolon

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