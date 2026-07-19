"Treinamos as jogadas exaustivamente", diz zagueiro do Juventude após gols de bola parada contra o Cuiabá

Safira fez de cabeça o primeiro gol na vitória jaconera. Porthus Junior / Agencia RBS

Os últimos três gols do Juventude nesta Série B do Brasileiro dentro do Alfredo Jaconi saíram de bolas paradas. Contra o Vila Nova, Messias marcou de cabeça o gol da vitória após cobrança de escanteio. Diante do Cuiabá, Alisson Safira também aproveitou um cruzamento longo para abrir o placar. Depois, pelo chão, em jogada ensaiada, Raí Silva fechou o placar.

Após a partida que confirmou a quinta vitória seguida em casa, o zagueiro Messias falou sobre a eficiência e o repertório apresentado nas jogadas ensaiadas de bola parada.

- Treinamos as jogadas exaustivamente. O Barbieri e toda a sua comissão, eles nos passam, desenham essas jogadas para que nós possamos fazer. E no jogo a gente tem a confiança. Eu costumo dizer que o jogo é só uma extensão dos treinamentos. Em uma jogada ensaiada, você tem que treinar muito para chegar em um jogo confiante. E é o que a gente faz - comentou o zagueiro.

Messias será um dos desfalques na partida diante do Botafogo-SP, quinta-feira, em Ribeirão Preto. Ele e o meia Raí Silva receberam o terceiro cartão amarelo. O defensor projetou o último compromisso do primeiro turno e mostrou a confiança para que o time mantenha a vice-liderança.