Tenista gaúcha surpreende favorita e avança às quartas de final no W75 de Vacaria

Pietra garante o melhor resultado da carreira Felipe Vargas / Vacaria Open, Divulgação

A cidade de Vacaria recebe nesta semana o ITF W75, torneio de tênis feminino que reúne alguns dos principais nomes da modalidade no Brasil, além de atletas de 18 países. O evento, disputado nas quadras de saibro da Pousada Santa Tereza, iniciou na segunda-feira e vai até o próximo domingo (26).

Nesta quinta-feira (23) estão sendo realizadas as partidas de oitavas de final. A bento-gonçalvense Pietra Rivoli (1382ª do ranking profissional) conquistou mais uma grande vitória pela manhã e avançou às quartas de final. A jogadora de 18 anos desbancou a cabeça de chave 8, Victória Bosio (335ª), da Argentina, com parciais de 6/2, 4/6 e 6/3.



É a primeira vez que Pietra disputará esta fase em um ITF W75. Com os 16 pontos garantidos no ranking, ela ficará próxima de quebrar a barreira das mil melhores do mundo. Top 100 juvenil, ela irá para o circuito universitário dos Estados Unidos no segundo semestre, na Universidade da Carolina do Sul.

Em busca da semifinal, Pietra vai encarar a peruana Lucciana Alarcon (375ª), quarta favorita, que passou pela argentina Francesca Mattioli (1080ª) por 6/3 e 6/4.



Ainda nesta quinta-feira, a grande expectativa era pelo duelo entre as brasileiras Carolina Meligeni, 30 anos e 345ª no ranking da WTA, e Naná Silva, 16 anos, top 10 do ranking mundial juvenil e uma das grandes promessas do tênis nacional. Naná fez 2 a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, avançando às quartas.