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Tenista gaúcha surpreende favorita e avança às quartas de final no W75 de Vacaria

Bento-gonçalvense Pietra Rivoli está entre as oito melhores da competição, confirmando seu melhor resultado na carreira

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Maurício Reolon

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