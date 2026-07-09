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Técnico do Juventude projeta sequência em casa e zagueiro alerta para as armadilhas da Série B

Verdão aposta no mando de campo e clima frio da Serra para buscar pontos decisivos em busca da classificação

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Tiago Nunes

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