Técnico do Juventude projeta sequência em casa e zagueiro alerta para as armadilhas da Série B

Juventude quer contar com o frio para ter mais um aliado contra os adversários no Jaconi. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

O Juventude se prepara para uma sequência de compromissos que pode moldar o seu destino no Campeonato Brasileiro. Com duas partidas consecutivas dentro do Estádio Alfredo Jaconi, diante de Vila Nova e Cuiabá, o Alviverde tem a oportunidade de ouro de usar a força da sua casa e o clima da Serra para se consolidar no bloco de cima da tabela. No entanto, se do lado de fora a torcida faz as contas pela classificação, do lado de dentro o discurso é de cautela máxima.

A campanha que o Juventude constrói em Caxias do Sul é vista pela comissão técnica como um trunfo real, mas que exige entrega em campo. O técnico Maurício Barbieri destacou o contraste térmico que a equipe enfrenta ao rodar pelo país e apontou o frio do Alfredo Jaconi como um aliado estratégico para as próximas rodadas.

— Nós temos uma campanha muito boa dentro de casa, mas sabemos que esse histórico, não entra em campo. Jogar em Caxias é muito difícil para os adversários. Nós sofremos quando jogamos fora sob forte umidade e calor, justamente por não estarmos habituados. Saímos de Caxias com 5 graus e chegamos a locais com 26 graus; por mais que não pareça um calor extremo, para o nosso grupo faz muita diferença. No Jaconi, a realidade é outra: espero que esteja muito frio para quem for nos enfrentar, porque isso acaba sendo um fator a nosso favor — analisou Barbieri.

O Alerta: "A Série B é Traiçoeira"

Líder em campo, o zagueiro Messias busca também blindar o vestiário contra qualquer tipo de acomodação. Conhecedor das armadilhas da competição, o defensor usou sua experiência pessoal para alertar o grupo sobre o perigo de relaxar antes da hora, mesmo com a vantagem de atuar diante do seu torcedor.