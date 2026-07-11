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"Só faltou o gol", afirma técnico do Caxias após terceiro empate seguido dentro do Centenário

Equipe grená mostrou mais repertório ofensivo, mas voltou a apresentar dificuldade para concluir as jogadas e confirmar a superioridade contra o Floresta

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Maurício Reolon

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