"Só faltou o gol", afirma técnico do Caxias após terceiro empate seguido dentro do Centenário

Equipe grená pressionou o Floresta, mas não conseguiu balançar as redes. Porthus Junior / Agencia RBS

Controle do jogo. Volume ofensivo. Mais de 20 finalizações. Bolas na trave. Muitas chances desperdiçadas. E, mais uma vez, o Caxias não conseguiu ser efetivo e ficou no empate dentro do Estádio Centenário.

Neste sábado (11), na abertura da 14ª rodada da Série C, o time grená não saiu de um frustrante 0 a 0 contra o Floresta. Após a partida, o técnico Marcelo Cabo lamentou o resultado e, com um papelzinho em mãos, trouxe as estatísticas de mais um jogo onde o domínio do Caxias não se transformou em vitória diante do torcedor.

— Só faltou o gol. Eles tiveram uma finalização travada no nosso gol. Nós tivemos 26 finalizações e 13 na direção do gol. E o mais importante é que a gente teve 72% de posse de bola, não foi uma posse de bola estéril. E tem sido uma tônica aqui dentro, contra o Anápolis foram 25 finalizações — elencou o treinador, que completou:

— E o goleiro do adversário (Dheimison), ele sempre sai o melhor em campo. E, assim, a gente trabalhou. Tivemos entrada pelo centro do campo, pelo lado, tivemos arremate de fora da área, cruzamento. Eu acho que, na minha opinião, desde que eu cheguei ao Caxias, foi a melhor partida dentro de casa.

Diferentemente das duas últimas partidas no Centenário, contra Maringá e Anápolis, o Caxias não foi ameaçado. Foi um verdadeiro duelo de ataque contra defesa. Mesmo assim, faltou qualidade para marcar o gol que garantiria os três pontos e uma tranquilidade maior dentro do G-8.

— A atuação da equipe nos impacta e nos empurra para a sequência da competição, com muita convicção de que a gente vai atingir o nosso objetivo. Nós merecíamos hoje sair com esses três pontos por tudo que a gente criou — disse Marcelo Cabo..

Questionado sobre o que ainda pode ser feito para a equipe ser mais eficiente, Cabo mostrou confiança na sequência do trabalho:

— Primeiro é dar tranquilidade aos atletas e demonstrar para eles que fizeram um grande jogo. E, partindo desse princípio dos últimos dois jogos, a gente dá continuidade ao que vem fazendo. E eu tenho certeza que a gente vai voltar a vencer em casa. Uma equipe que tem 51 finalizações em dois jogos, uma hora a bola vai entrar.