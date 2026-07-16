Serranos conhecem tabela detalhada da Divisão de Acesso 2026

Apafut fará sua estreia na competição nesta temporada. Tiago Muniz / Apafut,Divulgação

Na tarde de quarta-feira (16), a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgou a tabela detalhada da Divisão de Acesso 2026. A partir do dia 1º de agosto, seis serranos com outras 10 equipes de diferentes cidades do Estado brigam por duas vagas na primeira divisão do Gauchão.

A abertura da competição acontece no sábado (1º), às 15h. Neste horário, o Esportivo enfrenta o Guarani-VA, na Montanha dos Vinhedos e o Gramadense recebe o Veranópolis, na Vila Olímpica. Fora de casa, o Glória encara o Santa Cruz e a Apafut faz sua estreia no torneio diante do Passo Fundo.

No domingo (2), às 15h o Brasil de Farroupilha recebe o Aimoré, no Estádio das Castanheiras.

A segunda rodada acontece no meio da semana. Na quarta-feira (5), Apafut e Esportivo se enfrentam no Sesi, às 15h. Mais tarde, às 19h, o Glória recebe o Passo Fundo, em Vacaria, e o Veranópolis sedia o confronto serrano com o Brasil-Far.

Na quinta-feira (6), às 19h, o Gramadense enfrenta o Gaúcho na Arena B&B, em Passo Fundo.

No final de semana seguinte, os confrontos da terceira rodada acontecem. Às 15h de sábado (8), fora de casa, o Glória encara o Aimoré e o Brasil-Far enfrenta o Santa Cruz.

No mesmo horário, porém no domingo (9), o Gramadense recebe o União Frederiquense, na Vila Olímpica e a Apafut joga com o Gaúcho, no Sesi. Fora de casa, às 15h30min, o Veranópolis enfrenta o Guarani-VA.

As rodadas seguintes podem ser conferidas através do site da FGF ou neste link.

O regulamento

A fórmula para esta edição repete a de 2025. Na primeira fase do torneio, as equipes se enfrentam em turno único, e as oito melhores se classificam às quartas de final.

Através de sorteio, ficou estabelecido que oito clubes terão um jogo a mais como mandantes. São eles Apafut, Aimoré, Veranópolis, Glória, Guarani-VA, Bagé, Gaúcho e Pelotas.